O treinador do Manchester United, Ruben Amorim, considera que a equipa precisa de mais jogadores como Bruno Fernandes. O capitão do United marcou um belo golo de livre no empate a uma bola com o Arsenal, em Old Trafford.

Na conferência de imprensa posterior ao jogo, Amorim disse: «Precisamos de mais 'Brunos', isso é evidente. Não é só a qualidade e o caráter. A disponibilidade é decisiva nesta Liga. Ele é muito decisivo com e sem bola», avaliou.

«Está sempre a tentar dar um passo em frente. Pode mostrar alguma frustração em alguns momentos, isso pode magoá-lo mais do que qualquer outra pessoa. Compreendo isso. Ele quer ganhar. Mas está sempre disponível, pode jogar em diferentes posições e, quando precisamos de um golo ou de uma assistência, ele está sempre presente. É um exemplo muito bom para os outros jogadores», completou o treinador português.

Aos 30 anos, Bruno Fernandes leva 12 golos e 13 assistências em 42 jogos disputados esta época.