Ruben Amorim não escondeu o descontentamento após a derrota com o Nottingham Forest por 1-0, a contar para a 30.ª jornada da Liga inglesa.

«Esta época tem sido assim. Fizemos muitos remates à baliza, pressionámos o adversário até ao último terço, mas faltou-nos qualidade. Precisamos de ganhar jogos e merecíamos mais neste jogo, isso é claro, mas a culpa é nossa e temos de ser melhores», começou por dizer o técnico português após o final do encontro.

«Devíamos ter vencido este jogo, mas acabámos por perder três pontos. Conhecemos o carácter da equipa [Nottingham Forest] e um golo pode colocá-los numa situação que eles adoram. Ajudamos a ganhar os três pontos.»

Amorim falou ainda sobre Anthony Elanga, jogador formado no Manchester United que assinou o único golo do jogo. «Estamos a falar de muitos jogadores que estão a jogar bem. Mas tiveram uma oportunidade aqui. No Manchester United a pressão é demasiado grande e, por vezes, não se tem tempo. É preciso ter tempo para que estes miúdos se desenvolvam. Mas para isso é preciso ter uma base forte para os apoiar», concluiu.

O jogador internacional pela Suécia tem seis golos marcados e nove assistências em 34 jogos na presente época.

O Manchester United está no 13.º lugar com 37 pontos na Liga inglesa e o Nottingham Forest no 3.º com 57. No próximo jogo, a equipa de Ruben Amorim recebe o Manchester City e a equipa de Nuno Espírito Santo visita o Aston Villa.