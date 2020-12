Com apenas 23 pontos em 13 jogos, o Manchester City tem realizado uma época muito aquém das expectativas na Premier League. A equipa de Pep Guardiola deixou escapar pontos em sete partidas e os cinco empates averbados são vistos como um problema ao qual também não é alheia a pouca capacidade goleadora revelada e que se traduz numa média de apenas golo e meio por partida.

Em declarações reproduzidas pelo Manchester Evening News, Rúben Dias abordou o momento do Manchester City e comparou a exigência no novo clube à que tinha no Benfica. «Neste clube, tal como o é no clube de onde eu venho, ganhar é a única opção. Sabemos que um ponto é sempre um ponto e isso não é o pior cenário. Por vezes acontece», referiu.

O central português, colega de João Cancelo e Bernardo Silva, falou ainda do novo contexto competitivo que encontrou. «É a beleza da Premier League. Independentemente do adversário que defrontamos, tentam sempre vencer. Claro que as equipas são diferentes e têm outros estilos. Mas cada uma delas pode vencer um jogo. Podes estar a ver um jogo entre equipas que não pertencem ao top-5 ou top-10, e mesmo assim o jogo é bom. Isso foi o que eu mais quis: ter o sentimento de que estava no sítio certo aqui. É algo puro, o futebol mais puro que existe. Estou muito feliz por estar aqui», rematou o ex-jogador do Benfica.