Depois de mais uma derrota do Manchester City, no sexto jogo sem vencer (algo inédito para Pep Guardiola), desta vez diante do Liverpool, os citizens parecem ter entrado numa série irreversível de maus resultados. Porém, um dos portugueses do plantel mantém-se confiante na reviravolta.

Rúben Dias analisou a situação em declarações à imprensa inglesa. «Não vou falar dos pequenos pormenores, mas sim do panorama geral», avisou. «Ou seja, apesar de ter sido um momento difícil, vi muito caráter e os adeptos a apoiarem-nos. Só assim é que vamos ultrapassar isto», disse.

A equipa, que conquistou seis dos últimos sete títulos da Premier League, foi duramente atingida por lesões de jogadores importantes como Rodri, Mateo Kovacic e John Stones, sem conseguir encontrar o melhor ritmo nos últimos jogos.

«Isto é apenas parte do nosso legado. Ganhámos tanto e ainda estamos onde estamos. Isto acontece. Conseguimos ser versáteis, adaptar-nos e continuar a avançar, pensando num jogo de cada vez... É isso que precisamos de voltar a fazer», afirmou.

Dias é um dos capitães do Manchester City, na quinta temporada no clube. Partilha balneário com Bernardo Silva e Matheus Nunes.