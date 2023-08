Rúben Neves saiu em defesa do enorme investimento que a liga saudita está a realizar no respetivo campeonato e respondeu às críticas de Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, que chegou a pedir uma intervenção da UEFA para defender o futebol europeu.

O treinador alemão falou em concorrência desleal, não só pelos valores envolvidos nas transferências de jogadores para o campeonato da Arábia Saudita, mas também por a janela de mercado naquele país ser mais longa do que acontece na Europa.

«A competição na Arábia Saudita não é fácil como alguns possam pensar. Há muitas equipas fortes e com nomes de destaque. Todas estas estrelas não vieram para a Arábia Saudita para se aposentarem ou apenas por dinheiro. É uma liga muito competitiva e que conta com um grande número de grandes jogadores», começou por referir o internacional português.

Depois da contratação de Cristiano Ronaldo, a liga saudita abriu o cordões à bolsa e nos últimos meses garantiu a contratação de jogadores como Riyad Mahrez, Sadio Mané, Milinkovic-Savic, Brozovic, Karim Benzema, Ngolo Kanté, Henderson, Alex Telles, Firmino, Fabinho e muitos outros.

«Estamos aqui para competir, não para juntar dinheiro e aposentar-nos. Aqui está um grande projeto e o investimento está a ser feito. Podem ver os jogadores que chegam. A liga saudita vai tornar-se uma das ligas mais competitivas do mundo. Se não for este ano, será nos próximos dois anos», acrescentou.

Rúben Neves vai mais longe e considera que a Premier League ou qualquer outra liga europeia não podem reivindicar o exclusivo da competitividade. «A competitividade e o poder não estão confinados ou pertencem a uma liga em particular, e o que foi dito de mau sobre a liga saudita indica apenas o medo de que os holofotes sejam retirados da sua liga, de perderem os melhores jogadores», destacou ainda o jogador português que, ainda esta quarta-feira, marcou o seu primeiro golo oficial pelo Al Hilal de Jorge Jesus.