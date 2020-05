Rúben Neves recordou a sua carreira, passo a passo, numa animada entrevista à Sky Sports, patrocinada pela FIFA EA Sports, em que fala nas primeiras memórias no futebol, na formação no FC Porto e em que destaca Andrea Pirlo como grande fonte de inspiração.

Uma entrevista que começa pelas primeiras memórias de Rúben Neves relacionadas com o futebol, no fundo o gatilho que o levou a calçar umas botas. «A primeira memória que tenho é o FC Porto ganhar a Liga Europa e a Liga dos Campeões, depois disso, só queria jogar futebol. Jogava todos os dias com os meus primos e amigos na rua. A minha mãe ficava doida porque usava os vasos das flores ou sapatos para fazer os postes das balizas», começa por destacar.

Dos primeiros pontapés, às primeiras referências. Uma em particular. «André Pirlo. Era um jogador que jogava na minha posição, portanto tinha de o seguir. A calma e a confiança que ele mostrava com a bola. Não é fácil jogar assim ao mais alto nível. Jogar no meio do relvado, com a pressão a chegar de todos os lados, tens de ter a habilidade de pensar rápido e o Pirlo foi sempre um jogador calmo, um grande pensador do jogo. Quando a bola vem ele já sabe onde a vai pôr. Tento fazer o mesmo nesse aspeto», destaca.

Rúben Neves conta depois que, mesmo na juventude, foi sempre um jogador maduro que procurou aprender com os mais velhos. Conta a felicidade que sentiu quando passou a profissional, mas também a tristeza que sentiu quando teve de deixar o FC Porto, mas sem arrependimentos.

«Foi uma decisão dura porque era jogador do FC Porto, estava no meu país e estava na Liga dos Campeões. Mas na última época no FC Porto tinha jogado muito pouco, tinha de pensar em mim e na minha carreira. Quando falei com o Wolvehampton, gostei do projeto que me foi apresentado, da ambição do clube. Acabou por uma das melhores decisões que tomei na vida», comentou.

O facto de Nuno Espírito Santo ser o treinador dos Wolves também ajudou. «Foi um factor importante. O Nuno tinha sido o meu último treinador no FC Porto, chamou-me para me dizer que queria que fosse com ele. É uma pessoa tranquila que não fala muito fora do relvado. Ele está sempre a pensar mais à frente e no que pode fazer para ajudar a equipa», conta.

Do Wolverhampton para a seleção, Rúben Neves conta ainda como é jogar com Cristiano Ronaldo. «Para mim ele é o melhor, a forma como treina, o profissionalismo, e a forma como ele tenta ajudar os mais jovens. É mesmo uma boa pessoa fora do campo, mas o que me impressionou mais é a forma como ele treina. Nunca para e tem sempre a sensação que há qualquer coisa para melhorar. Nunca está contente, quer sempre melhorar e conquistar mais qualquer coisa», destacou ainda o talento médio dos Wolves.