Após nova derrota no campeonato russo, 3-0 em casa do Sochi, antes da paragem de inverno, a generalidade da imprensa russa informa que Rui Vitória deve ser despedido do Spartak Moscovo nesta terça-feira.

Apesar do brilharete na Liga Europa, onde o técnico português conseguiu terminar na liderança de um grupo que tinha também Nápoles e Leicester, o Spartak é apenas nono classificado na liga, a 15 pontos do líder Zenit, ao fim de 18 jornadas, o que deve ditar o despedimento de Rui Vitória.

Ora, quem não está muito contente com a decisão são os adeptos do popular clube da capital russa, que fizeram uma petição para permanência de Vitória no clube.

«Estimado Leonid Arnoldovich, os fãs do Spartak Moscovo pedem-lhe que tome uma decisão equilibrada em relação ao treinador Rui Vitória. A grande maioria dos adeptos quer continuar a vê-lo como treinador da equipa. É verdade que a situação no campeonato é difícil, mas é possível dar a volta», lê-se na petição lançada pelos adeptos.

Além desse documento, alguns adeptos do Spartak foram ao hotel do técnico luso mostrar-lhe apoio com uma tarja na qual se lia «Rui é o nosso treinador» e entoando gritos de agradecimento a Vitória, que acenou e retribuiu os agradecimentos.