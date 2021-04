Rui Patrício está de volta depois do susto provocado por um aparatoso choque com Coady, no decorrer do jogo que o Liverpool, que acabou por afastar o guarda-redes do Wolverhampton dos últimos jogos da Seleção Nacional.

Foi o próprio internacional português que anunciou o regresso, com uma curta mensagem publicada na conta pessoal do Instagram: «I’m back» [«Estou de volta»], escreveu.

Palavras confirmadas depois pelo treinador Nuno Espírito Santo. «Depois do incidente esteve a ser acompanhado por um médico. Foi ele que decidiu não ir à seleção. Esteve aqui, teve tempo para recuperar, já está a treinar sem limitações, está completamente recuperado e pronto para a ação», esclareceu o treinador, em alusão ao próximo jogo com o West Ham.

O treinador deu ainda boas notícias em relação a Daniel Podence que falhou os últimos sete jogos dos lobos devido a uma lesão no adutor. O avançado português já voltou a trabalhar no relvado, mas, tal como Raul Jiménez, ainda não está disponível para voltar à competição.