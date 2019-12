Rui Silva recebeu, nesta segunda-feira, o prémio de melhor guarda-redes da II Liga espanhola 2018/19.

O português recebeu o Troféu Zamora, atribuído pelo jornal Marca, depois de ter sido um dos obreiros do regresso do Granada ao principal escalão, no qual ocupa atualmente a nona posição.

No que diz respeito à elite do futebol espanhol, precisamente, o troféu de melhor guarda-redes da época passada foi para o ex-benfiquista Jan Oblak, atualmente no Atlético de Madrid.

Lionel Messi, estrela do Barcelona, não compareceu na cerimónia, mas recebeu o prémio Pichichi, de melhor marcador, e Alfredo di Stéfano, de melhor jogador.

José Bordalás, do Getafe, foi distinguido como melhor treinador e recebeu o prémio Miguel Muñoz.

Iago Aspas (Celta) recebeu o troféu Zarra, de melhor marcador espanhol, e Sergio Ramos (Real Madrid) foi considerado o MVP da seleção espanhola.