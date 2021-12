Rui Vitória está de saída do Spartak de Moscovo.

O Maisfutebol sabe que o treinador português está a negociar a rescisão de contrato com o emblema russo, o que deve ser oficializado nas próximas horas.

Rui Vitória até festejou o apuramento na Liga Europa, na quinta-feira, mas nesta segunda-feira foi derrotado no reduto do Sochi, por 3-0.

O Spartak ocupa a nona posição na Liga russa.

Apesar das manifestações de apoio por parte dos adeptos do Spartak, a experiência do treinador português na Rússia foi atribulada desde início. A sua contratação foi criticada pela mulher do dono do clube, e isso abriu um diferendo que resultou mesmo na saída do diretor desportivo.