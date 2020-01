Rui Vitória, treinador português do Al Nassr, teve de receber tratamento hospitalar, depois de um acidente sofrido durante um passeio de todo-o-terreno, na Arábia Saudita.

Ao que o Maisfutebol apurou, a viatura em que seguia Rui Vitória e um jogador do Al Nassr (Abdulaziz Al-Jebreen) embateu numa duna.

O técnico bateu com a cabeça no vidro, e por esse motivo teve de ser suturado no hospital. Para além disso sofreu uma lesão ligeira na cervical.

Rui Vitória teve de ficar em repouso, e por esse motivo falhou o treino de segunda-feira.