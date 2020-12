Ricardo Sá Pinto está de saída do Vasco da Gama. O técnico português está a negociar a rescisão, e o acordo deve ficar fechado ainda nesta terça-feira, ao que apurou o Maisfutebol.

Nas últimas horas a imprensa brasileira já tinha dado conta de que o futuro de Sá Pinto estava a ser discutido em conversas entre o atual presidente do Vasco da Gama, Alexandre Campello, e o sucessor, Jorge Salgado, que já foi eleito mas ainda não assumiu funções.

De acordo com fonte próxima de Sá Pinto, o técnico português também colocou o lugar à disposição após a derrota com o At. Paranaense.

Sá Pinto sentia que não estavam reunidas condições para alcançar o objetivo da permanência na Série A do Brasileirão, tendo em conta vários problemas com os quais teve de lidar. Desde logo as dificuldades financeiras, tendo em conta que o plantel tem três meses de vencimento em atraso. A equipa técnica não recebeu qualquer ordenado desde que chegou ao clube, no final de outubro.

As eleições para a presidência do clube também ficaram marcadas por um imbróglio judicial que complicou a situação da equipa profissional de futebol.

Neste contexto, Sá Pinto deixa a equipa na 17.ª posição, a quarta a contar do fim, em zona de despromoção. Em quinze jogos venceu apenas três, empatou seis e perdeu outros tantos.