O presidente da Liga espanhola garante que a saída de Cristiano Ronaldo para Itália (e para a Juventus) teve «impacto quase nulo» na competição, e acrescenta ainda a situação seria diferente no caso de uma transferência de Lionel Messi.

«Ainda que possam ficar ofendidos em Madrid, a saída do Cristiano teve um impacto quase nulo, pois há vários anos que trabalhamos para que a marca esteja acima dos jogadores. Mas o caso de Messi é distinto, é o melhor jogador da história do futebol. Tivemos a sorte de contar com ele no nosso campeonato, e penso que uma saída seria notada», referiu Javier Tebas, em entrevista à rádio catalã Rac-1.

Nesta conversa, o presidente da Liga espanhola garantiu ainda que o organismo tem atacado o problema do racismo na prova, denunciado os episódios verificados, e foi ainda questionado sobre a possibilidade de ter jogador a assumir a homossexualidade.

«Parece-me bem que assumam. Não por ser bom para a sociedade, mas porque não devem escondê-lo», referiu.