João Félix teve um regresso à competição em grande, ao apontar o terceiro golo da vitória do Atlético de Madrid frente ao Villarreal e no final da partida ouviu elogios de Koke.

Em declarações aos jornalistas, o capitão dos colchoneros defendeu que o internacional português tem muito potencial, mas precisa de ouvir o treinador e os colegas de equipa.

«Félix é um rapaz novo, tem muita margem de progressão. Muitos craques também tiveram de se adaptar ao Atlético, não é fácil adaptar-se a esta equipa. Tem muita margem de progressão», disse.

«Se o João ouvir o mister [Diego Simeone] e os companheiros, vai ser o jogador que todos queremos ver. Não está a ter sorte com as lesões, mas acho no futuro vamos acabar por ver o jogador que todos queremos ver», acrescentou.