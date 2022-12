Rafael Leão tarda em chegar a acordo com o Milan para a renovação do contrato (que está no último ano), mas Clarence Seedorf defende que essa seria a melhor opção para o internacional português.

«Ficaria feliz se renovasse. Seria uma escolha correta. Ainda pode melhorar, e se sair coloca em risco a margem de crescimento. O dinheiro chegará, e será muito», diz o antigo jogador e treinador do Milan, em entrevista à Gazzetta dello Sport.

Desempregado desde que foi afastado do comando da seleção dos Camarões, em 2019, Seedorf assume que gostaria de voltar a Itália: «Esperava uma oferta da Serie A, mas infelizmente não recebi. Estou aberto às possibilidades que possam surgir. Gostaria de treinar novamente, mas não há problema.»