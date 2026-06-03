O Observatório do Futebol anunciou, esta quarta-feira, a lista semanal dos 100 jogadores mais valiosos do Mundo, com base no modelo estatístico da própria instituição.

O melhor classificado português é o médio do PSG João Neves (16.º lugar). O jogador formado no Benfica está avaliado em 117.1 milhões de euros. Para encontrar o próximo luso é preciso descer 53 lugares na lista. Pedro Neto surge no 69.º lugar com um valor de 75.1 milhões de euros.

Colado ao extremo do Chelsea, encontra-se outro bicampeão europeu, Vitinha (70.º), avaliado em 75 milhões. Seguem-se Francisco Conceição (77.º), 71.2 milhões, Nuno Mendes (78.º), 70.9 milhões e Mateus Fernandes (94.º), 67.1 milhões.

Surpreendentemente, há apenas três atletas na lista que não atuam nas cinco principais ligas da Europa, sendo que dois deles são campeões portugueses pelo FC Porto. Victor Froholdt (48.º) encontra-se avaliado em 84 milhões e Samu Aghehowa (93.º), avançado espanhol dos azuis e brancos, com um valor de 68.3 milhões.

O primeiro lugar no pódio dos mais valiosos do mundo é reservado a Lamine Yamal. O craque espanhol está isolado na frente, pois é o único jogador avaliado acima dos 300 milhões - 358.1 milhões, mais precisamente. A fechar o pódio está Erling Haaland, avaliado em 227.3 milhões e Kylian Mbappé com um valor de mercado fixado nos 165.7 milhões de euros.