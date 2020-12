O Shanghai SIPG, equipa treinada por Vítor Pereira, foi goleado por 4-0 pelos australianos do Sydney FC, em jogo da 5.ª jornada da Liga dos Campeões asiática.

Hulk, ex-jogador do FC Porto, não foi a jogo pelo segundo jogo consecutivo, depois de se ter desentendido com Vítor Pereira quando foi substituído na partida da semana passada diante do Yokohama Marinos, que terminou com a vitória dos japoneses por 1-0.

Apesar do desaire pesado, o conjunto chinês está apurado para os oitavos de final e entrou em campo já com essa notícia, depois da derrota dos coreanos do Jeonbuk, equipa de José Morais, por 4-1 diante dos japoneses do Yokohama Marinos.

O Shanghai SIPG está no segundo lugar do Grupo H com nove pontos, menos três do que o Yokohama Marinos, a outra equipa já apurada para os oitavos de final.