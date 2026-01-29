O Al Ittihad, de Sérgio Conceição, caiu de forma surpreendente com o Al Fateh, de José Gomes. O técnico português garantiu que o futebol foi «injusto», afirmando que a equipa merecia ter vencido.

«Foi um jogo ingrato, injusto. Dominámos os 100 minutos de jogo e numa situação onde o jogo já está acabado o adversário conseguiu empatar. Hoje o futebol foi injusto», começou por referir.

«Não estamos contentes com o resultado, porque nós vivemos de vitórias, mas tirando os erros individuais que nos penalizaram, o jogo da minha equipa foi muito bom», acrescentou.

Conceição falou de um erro individual que ditou o jogo. O antigo treinador do FC Porto queixou-se, ainda, da falta de opções no banco. «No final, há um erro individual, mas ao longo de todo o jogo tivemos mais oportunidades, dominámos o adversário, eles praticamente não chegaram à nossa baliza. Olho para o banco e faltam-nos soluções, é verdade, mas isso tem de perguntar à direção.»

O português comentou também polémica recente à volta do Al Ittihad: uma possível saída de Benzema. Conceição «empurrou» a questão para os responsáveis do clube.

«Sobre o Karim tem de perguntar ao clube. Eu estou aqui para treinar os jogadores, para preparar o jogo, para ter resultados e ganhar títulos. O resto ultrapassa aquilo que é o meu trabalho. Aquilo que eu posso dizer é que o Karim, em 17 jogos fez 13 golos, é um profissional de excelência, é um fantástico jogador que eu me orgulho de treinar», concluiu.