Sérgio Conceição e o Al Ittihad estão em negociações para a rescisão por mútuo acordo do contrato que liga o treinador ao clube saudita, confirmou o Maisfutebol.

O treinador português chegou ao Al Ittihad em outubro de 2025, tendo assinado um contrato válido até 2028.

Campeão saudita e vencedor da Taça em 2024/25, o Al Ittihad teve uma época muito aquém das expectativas, tendo ficado apenas no quinto lugar a 31 pontos do campeão Al Nassr, equipa de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix.

Sérgio Conceição venceu 22 jogos dos 42 que realizou no comando técnico do emblema da cidade costeira de Jeddah e não conquistou qualquer título.