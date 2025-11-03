Veljko Paunović, técnico sérvio, foi o homem escolhido para lutar por uma qualificação da Sérvia para o Mundial de 2026. Depois da oficialização, na passada quinta-feira, esta segunda-feira foram divulgados os restantes membros da equipa técnica.

Destaque para Nuno Gomes, de 47 anos, que é um dos treinadores adjuntos. O português trabalha com Paunović desde 2020, na altura no Reading do segundo escalão inglês.

Da respetiva equipa, apenas Aleksandar Rogić é também sérvio. Os outros membros são Quinton Fortune (África do Sul), Claudio Arzeno (Argentina), Jesús Salvador (Espanha) e Alberto Fernandez (Espanha). 

A Sérvia ocupa neste momento o terceiro lugar do grupo K com dez pontos - a um do segundo lugar, que dá lugar ao playoff de qualificação, ocupado pela Albânia. Os próximos encontros são Inglaterra (13 de novembro) e Letónia (16 de novembro).



 

