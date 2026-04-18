O Shabab Al Ahli, equipa orientada por Paulo Sousa, apurou-se para as meias-finais da Champions Asiática, ao bater os tailandeses do Burinam United por 3-2 após prolongamento.

Renan Victor, aos 93 minutos, garantiu o triunfo da equipa dos Emirados Árabes Unidos num jogo disputado no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, na cidade saudita de Jeddah.

A formação comandada por Paulo Sousa teve uma vantagem de dois golos, na sequência de um autogolo de Peter Zulj aos 13 minutos e do desvio certeiro de Saeid Ezatolahi, aos 49m, mas o Buriram anulou-a, com tentos de Bissoli, de penálti aos 64m, e de Peter Zulj, aos 70m, antes de o encontro se decidir nos minutos iniciais do prolongamento.

Na meia-final, o Shabab Al Ahli vai defrontar os japoneses do Machida, que afastaram o Al Ittihad de Sérgio Conceição. A outra meia-final vai colocar frente a frente o Al-Ahli (campeão em título) e os também nipónicos do Vissel Kobe.

A final está marcada para 25 de abril às 19h15 locais (17:15 em Portugal Continental), em Jeddah.