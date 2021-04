Perante a forte possibilidade de deixar o Shakhtar Donetsk no final da época, Luis Castro, que tem contrato apenas até junho deste ano, já está a justificar movimentações no mercado, sendo que, segundo o Maisfutebol apurou, é alvo concreto de um clube do Qatar.

Depois de duas temporadas no comando do Shakhtar, o treinador português de 59 anos dificilmente renovará contrato e, ao que tudo indica, vai ser substituído pelo italiano Roberto de Zerbi, do Sassuolo, de Itália.

Entre os principais feitos de Luís Castro no futebol da Ucrânia, destaque para a conquista da Liga Ucraniana e a presença na meia-final da Liga Europa, tendo sido eliminado frente ao Inter de Milão, ambas em 2019/20.