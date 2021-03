O Shakhtar Donetsk comandado por Luís Castro foi eliminado nos quartos de final da Taça da Ucrânia, ao perder, no prolongamento, por 1-0, diante do modesto FK Ahrobiznes Volochysk, da segunda divisão, em campo neutro.

Bodan Semenets, aos 96, apontou o golo que ditou a eliminação da equipa do treinador português, que na partida de Kiev viu o brasileiro Alan Patrick falhar um penálti que podia ter decidido o encontro, aos 52 minutos.

O Shakhtar Donetsk não está a passar uma boa fase, já que na Liga perdeu um jogo e empatou outro nas últimas três jornadas, seguindo em segundo lugar do campeonato, com 33 pontos em 16 jogos, a quatro do grande rival, o Dínamo Kiev.

O FK Ahrobiznes Volochysk é o atual líder da segunda divisão, com 31 pontos em 15 desafios, mais um do que o Veres Rivne, que tem um encontro a menos.