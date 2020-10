O Shakhtar Donetsk de Luís Castro regressou esta sexta-feira às vitórias e logo com uma goleada ao Mariupol por 4-1, na abertura da 8.ª jornada da liga ucraniana.

Depois do empate concedido no terreno do Vorskla (1-1), o campeão em título voltou aos triunfos e votou a pressionar o líder Dínamo Kiev, cortando a diferença para apenas um ponto na classificação.

Taison abriu o marcador na conversão de uma grande penalidade, aos 26 minutos, e acabou por fixar o resultado final aos 75. Pelo meio, Georgiy Sudakov (44m) e AlanPatrick (64m), este último também desde a marca dos onze metros, deram maior expressão ao marcador, enquanto Gorbunov marcou o golo solitário dos visitantes.