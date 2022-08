Depois do «hat trick» de assistências em Getafe, João Félix ouviu rasgados elogios do treinador do Atlético de Madrid.

«Está cada vez mais maduro, mais forte. Mostrou isso nas 14 finais da época passada, até que teve de parar por lesão. Está a crescer, mostra maturidade, e vê mais do que os outros. No primeiro golo vê muito bem o Morata, no segundo ainda melhor. Está a crescer», começou por dizer Diego Simeone.

Questionado se este será o ano de Félix, o técnico respondeu que «não se deve forçar nada».

«As coisas saem naturalmente. Ele trabalhou para chegar a esta situação. Tem talento, vê mais do que os outros e tem golo. Oxalá possa dar continuidade a tudo isto», acrescentou Simeone.