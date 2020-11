O treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, elogiou o desempenho de Bruno Fernandes e comparou o impacto do médio ao que Cristiano Ronaldo teve no clube.

«O Bruno tem essa presença [como Ronaldo], influência e impacto sobre os companheiros de equipa. Basta olhares para os resultados que temos obtido desde que ele chegou. Ele tem muita energia, liderança, e é um jogador de equipa - que é a chave para seguirmos em frente», assumiu à Sky Sports, na antevisão à visita ao reduto do Southampton.

Apesar da consistência do jogador português, o técnico dos red devils admitiu que tem de gerir o plantel de forma cuidada, sobretudo numa época em que o calendário é bastante apertado.

«Alguns jogadores vão ter que ficar no banco em alguns jogos e descansar. Não estava desejoso de dizer ao Bruno quando ele ficou de fora contra o Leipzig, mas não foi nenhum problema. O mesmo com o Marcus [Rashford], para ser justo. Eles sabem que esta temporada será desafiante e é assim que construímos a cultura da equipa – que é sobre o grupo e não individualmente», reconheceu.

Desde que Bruno Fernandes chegou a Old Trafford, esteve envolvido em 34 golos nos 35 jogos em que participou.