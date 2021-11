O treinador do Nápoles, Luciano Spalletti, deixou o português Rui Vitória de mão estendida após a derrota frente ao Spartak.

No final do jogo o técnico italiano apresentou as suas justificações para a reação nada cordial.

«Ele não me cumprimentou antes do jogo. Quando recebes um convidado deves cumprimentá-lo logo, e não apenas no final do jogo, depois de derrotá-lo. Estávamos a dez metros de distância e ele não me cumprimentou. Em situações destas eu vou sempre apertar a mão ao treinador adversário», justificou Spalletti, citado pelo «Sport Express».

De recordar que Spalletti fez isso mesmo no jogo da primeira volta, em Nápoles, mas ao dirigir-se ao banco do Spartak precisou de ajuda para identificar Rui Vitória.

Desta vez a aproximação foi no final do jogo, mas sem aperto de mão, já que o treinador italiano deixou o português de mão estendida.

Ora veja: