Depois de dois empates consecutivos, o Swansea, orientado pelo treinador português Vítor Matos, regressou às vitória no reduto do Leicester (1-0), este sábado, em jogo da 42.ª jornada do Championship.

O único golo da partida foi apontado por Zan Vipotnik, aos 53 minutos. O avançado esloveno, melhor marcador da segunda divisão inglesa, chegou aos 23 golos na época.

Este triunfo tem um significado ainda mais especial para o Swansea, porque foi a primeira vitória fora frente aos «foxes» em quase 76 anos.

A equipa de Vítor Matos ocupa o 14.º lugar do Championship, com 57 pontos. Já o Leicester, que contou com Ricardo Pereira e Fatawu de início, está em zona de descida, no 13.º posto, com 41 pontos, a quatro dos lugares de permanência, numa altura em que tem mais quatro jogos por disputar.