O Aalborg, do português Pedro Ferreira, está nas meias-finais da Taça da Dinamarca, embora tenha perdido no reduto do Viborg (1-0).

O único golo da segunda mão foi apontado por Anton Gaaei, ao minuto 70.

O Aalborg, que teve Pedro Ferreira em campo a partir do minuto 60, tinha vencido em casa por 2-0, pelo que eliminou a equipa de Paulinho (ex-Estrela da Amadora), que entrou ao minuto 62.