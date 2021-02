O Olympiakos confirmou esta quarta-feira a qualificação para os quartos de final da Taça da Grécia, com novo triunfo por 3-0 sobre o Panetolikos, desta vez em casa, na segunda mão dos oitavos de final.

Após o triunfo fora, no primeiro duelo (3-0), o atual detentor do título poupou alguns dos habituais titulares e somou nova vitória, com golos de Masouras (9m), do belga Cuypers (30m) e do grego Androutsos (81m).

O médio português Tiago Silva foi titular e Rúben Semedo foi lançado por Pedro Martins já na segunda parte do lado do Olympiakos, enquanto Frederico Duarte e Dálcio estiveram na equipa inicial do Panetolikos.