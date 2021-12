Depois de quatro meses afastado da competição, Ruben Amorim voltou a jogar pelo Olympiakos, foi titular e até marcou, mas a equipa liderada por Pedro Martins perdeu na vista a Levadiakos (2-3), em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Taça da Grécia. Além do central, Rony Lopes também marcou pela equipa do Pireu, deixando tudo em aberto para o segundo jogo em casa.

Um jogo que fica definitivamente marcado pelo regresso de Ruben Semedo que estava afastado dos relvados desde agosto, altura em que foi acusado de ter violado uma adolescente. A verdade é que o Olympiakos entrou mal no jogo e aos 6 minutos já perdia por 2-0, com a equipa da casa a construir a vantagem com golos de Poletto (3m) e Panagiotou (6m).

Foi Ruben Amorim que voltou a colocar o Olympiakos na discussão da eliminatória, aos 26 minutos, na sequência de um lançamento lateral da direita, com o central a surgir junto ao primeiro poste para desviar de cabeça. Um golo muito festejado por toda a equipa.

Já na segunda parte, o Levadiakos voltou a recuperar a vantagem de dois golos, aos 62 minutos, por Doumtsios, mas os visitantes responderam no minuto seguinte, mais uma vez em português, com Rony Lopes a voltar a reduzir para a diferença mínima.

Um resultado que deixa tudo em aberto para o segundo jogo, em Atenas, marcado para 21 de dezembro.