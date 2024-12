Ruben Amorim e companhia foram eliminados da Taça da Liga inglesa. Em Londres, no reduto do Tottenham, o Manchester United perdeu por 4-3 num jogo frenético. Uma grande recuperação na última meia-hora de jogo não evitou a derrota dos red devils.

Durante a primeira parte, as duas equipas iam-se equilibrando no terreno de jogo. Tottenham circulava a bola sem uma pressão muito alta do Manchester United e os forasteiros tentavam ferir a equipa de Ange Postecoglou com transições rápidas.

Na primeira vez que os spurs chegaram à baliza do United, houve golo. Um primeiro remate de Madison foi defendido por Bayindir para a frente e Solanke foi mais expedito do que toda a gente para rematar na ressaca. A defesa do United ficou a pedir fora de jogo, mas não existia.

Bruno Fernandes, atrás do ponta-de-lança, tentava organizar jogo mas no final dos seus passes nunca havia a sequência desejada. E, mesmo quando o United podia rematar, pecava na finalização. Por duas vezes, o remate de Eriksen de saiu fraco, de pé esquerdo.

Antes do intervalo, Ruben Amorim teve de fazer uma substituição forçada. Victor Lindelof, antigo jogador do Benfica, saiu de campo lesionado e visivelmente triste. Tinha regressado recentemente de lesão. Mas o azar de Amorim não ficou por aí.

No início da segunda parte, logo aos 46 minutos, o Tottenham marcou. Um corte incompleto de Lisandro Martínez, para uma área proibida, acabou nos pés de Kulusevski, que agradeceu a oferta.

Cerca de dez minutos depois, os spurs ampliaram a vantagem por intermédio de Solanke, num lance em que se destaca a passividade no meio-campo e na defesa dos red devils.

Porém, Ruben Amorim não desistiu. Fez entrar três jogadores de uma assentada – Amad Diallo, Joshua Zirkzee e Kobbie Mainoo. Com uma pressão renovada (e alguma ajuda do guarda-redes Fraser Forster) os red devils promoveram uma recuperação.

Primeiro, com um golo de Zirkzee pouco depois de ter entrado. Bruno Fernandes incomodou Frase Forster na pequena área e este acabou por entregar a bola de forma inacreditável. O português assistiu Zirkzee e este só teve de encostar.

Pouco depois, um golo quase igual. Forster demorou demasiado e Diallo introduziu a bola na baliza… com uma interceção. Inacreditável.

A última meia-hora teve domínio do Manchester United apesar de as chances de golo rarearem. Seria mesmo o Tottenham a marcar de forma inacreditável… de canto direto! Son bateu chegado à baliza e Bayindir não chegou a tempo.

O turco queixa-se (e com alguma razão) de ter sido puxado por Bergvall. Com VAR, o tento seria anulado.