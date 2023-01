O Manchester United está apurado para a quarta ronda da Taça de Inglaterra, depois de ter eliminado o Everton, em Old Trafford (3-1).

Com Bruno Fernandes a capitão e Diogo Dalot de regresso à titularidade, os «red devils» adiantaram-se no marcador logo ao minuto 4, com Rashford a trabalhar na esquerda e a atirar cruzado para a conclusão de Antony, de carrinho.

O Everton restabeleceu a igualdade apenas dez minutos depois, com Coady a aproveitar um erro incrível de David de Gea, que ficou desorientado ao defender uma bola junto ao poste.

Coady também foi infeliz, no entanto, ao desviar para a própria baliza um cruzamento de Rashford, já na segunda parte (52m).

O Everton ainda voltou a festejar uma igualdade, mas o golo de Calvert-Lewis foi anulado por fora de jogo de Gray.

O Man Utd só respirou de alívio já em período de compensação, com o 3-1 assinado por Rashford, de penálti.