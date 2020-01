O Nápoles seguiu em frente na Taça de Itália, ao bater esta terça-feira o Perugia, por 2-0, em jogo dos oitavos de final da competição.

Insigne, com dois golos de penálti aos 26 e 38 minutos, deu o triunfo à equipa de Gattuso, que contou com Mário Rui em pleno no lado esquerdo da defesa.

O Perugia também dispôs de um penálti, mas Iemmello falhou a oportunidade de reduzir para a sua equipa em cima do intervalo.

Na próxima eliminatória, o Nápoles defronta o vencedor do encontro entre a Lazio e o Cremonese.

