Já foi conhecido o sorteio da quarta ronda da Taça de Inglaterra, quando a terceira eliminatória ainda nem chegou ao fim.

Destaque para a visita do Fulham de Marco Silva ao terreno do Manchester City, o que significa um frente a frente português: de um lado, o Fulham de Marco Silva, do outro Rúben Dias, Cancelo e Bernardo Silva.

Já a armada portuguesa do Wolves, comandada por Bruno Lage, vai defrontar o Norwich, último classificado da Premier League.

O Manchester United de Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, caso vença o Aston Villa, vai receber o Middlesbrough, enquanto o Arsenal de Cédric e Nuno Tavares tem encontro marcado com o Leicester de Ricardo Pereira, caso elimine o Nottingham Forest.

Veja o sorteio completo:

Crystal Palace-Hartlepool

Bournemouth-Boreham Wood

Huddersfield-Barnsley

Peterborough-QPR

Cambridge-Luton

Southampton-Coventry

Chelsea-Plymouth

Everton-Brentford

Kidderminster-West Ham

Manchester United ou Aston Villa-Middlesbrough

Tottenham-Brighton

Liverpool-Cardiff

Stoke-Wigan

Nottingham Forest ou Arsenal-Leicester

Manchester City-Fulham

Wolves-Norwich