O Talleres de Pedro Caixinha empatou nesta segunda-feira à noite a zeros na visita ao terreno do Platense, em jogo da 15.ª jornada do campeonato da Argentina.

Este foi o terceiro jogo seguido da equipa de Córdoba sem vencer para o campeonato, depois de uma derrota com o Estudiantes de La Plata por 1-0 e um empate a três com o Patronato.

Com três vitórias, cinco empates e seis derrotas, o Talleres está no 24.º lugar da Liga da Argentina com 14 pontos, mais quatro do Lanús, que é 28.º e último.