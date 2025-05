O Galatasaray sagrou-se tricampeão da Turquia neste domingo, deixando o Fenerbahçe em segundo lugar na tabela classificativa. Após uma temporada muito crispada entre os dois clubes, o Galatasaray tem feito várias provocações a José Mourinho, não só o clube como também os adeptos.

Ainda durante o jogo do título, na vitória por 3-0 sobre o Kayserispor, o Galatasaray começou por pôr o guarda-redes Fernando Muslera a marcar uma grande penalidade. Algo que mereceu palavras de condenação de José Mourinho após o jogo:

«A forma como celebram mostra a vossa dimensão humana. Os adeptos são diferentes, mas o que fazemos como clube mostra isso. Os festejos do campeonato de hoje foram como um resumo das histórias do ano. Quando estava 2-0, obrigaram o guarda-redes a marcar um penálti, o que foi uma excelente imagem para mostrar o quão humanos são», disse ironicamente.

Mas as provocações não se ficaram por aí. No estádio do Galatasaray, adeptos do clube ergueram uma tarja que dizia: «O influencer mais caro do mundo», com a cara de Mourinho e o logotipo do Instagram.

Outros adeptos carregaram um caixão com a cara do treinador português a chorar, sinalizando a 'morte' futebolística do Fenerbahçe.

O próprio clube juntou-se às provocações ainda durante o jogo. Numa referência a um episódio em que Mourinho usou um computador para mostrar um lance mal ajuizado, elementos do Galatasaray mostraram um computador que dizia «The Real One», em referência ao clube campeão.

Através da conta oficial de X, o clube ainda divulgou um vídeo em que exalta o treinador Okan Buruk e faz troça de Mourinho.