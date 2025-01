Nuno Espírito Santo apelou para que os jogadores do Nottingham Forest se mantenham «humildes», alertando para o facto de a equipa ainda não ter conseguido «nada» mesmo estando em terceiro lugar na Premier League, em igualdade com o segundo.

O Forest venceu o Wolverhampton nesta segunda-feira, por 3-0, e está a apenas seis do líder Liverpool. Depois do jogo, Nuno Espírito Santo estava visivelmente satisfeito mas também deixou uma mensagem interna:

«É uma competição muito difícil. Vamos sempre enfrentar adversários difíceis. Temos de nos manter humildes», avisou o treinador do Forest à Sky Sports. «Ainda não conseguimos nada, temos de trabalhar até ao fim e isso pode levar-nos a bons momentos», acrescentou.

Com seis vitórias seguidas, o treinador português levou a equipa a um feito que só tem comparação com 1979, na época de ouro do Nottingham Forest - seis vitórias seguidas na Premier League.

«A minha ambição é sempre a mesma. Como equipa técnica, temos a ambição natural de melhorar os jogadores, é por isso que estamos obcecados. Se melhorarmos os jogadores, a equipa vai melhorar e se a equipa melhorar, o clube vai melhorar e a cidade vai ficar feliz», resumiu Espírito Santo.