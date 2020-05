O Eintracht Frankfurt pretende contratar André Silva em definitivo ao AC Milan, revelou Fredi Bobic, diretor técnico do clube germânico.



«Temos a intenção de manter André Silva após o empréstimo, mas temos de lidar com a realidade deste momento», começou por dizer à Gazzetta dello Sport.



A cedência do internacional português por parte dos rossoneri ao emblema germânico é válida por duas temporadas. Por isso, Bobic referiu que «ainda é cedo para falar em negócios definitivos», acrescentando que o avançado de 24 anos está feliz na Bundesliga e o clube com ele.



«Gostamos do André Silva como pessoa e profissional. Diz-nos repetidamente que está feliz na Alemanha. Foi importante conseguirmos o empréstimo por dois anos, porque ele andou por clubes diferentes e queríamos que tivesse alguma consistência», assegurou.



André Silva, que no passado sábado marcou na derrota frente ao Borussia Monchengladbach, já assumiu vontade em continuar no Eintracht.