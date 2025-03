Paulo Fonseca conheceu nesta quarta-feira uma suspensão de nove meses face ao incidente registado com um árbitro da Ligue 1, tendo-lhe encostado a cabeça em fúria.

Uma suspensão longa, que afeta esta e a próxima temporada, suscitando dúvidas sobre a continuidade do português no Lyon. O clube avalia as possibilidades de recurso a esta decisão, mas o presidente John Textor garante que confia em Fonseca.

«Continuo ao teu lado agora e sempre. Cometeste um erro, as tuas desculpas foram sinceras e a tua punição foi claramente severa demais. És o homem certo para o Lyon e vamos vencer», escreveu o empresário norte-americano numa publicação no Instagram.

Paulo Fonseca juntou-se ao clube desde o início de fevereiro. Cumpriu apenas cinco jogos ao leme do clube, após ter alcançado sucesso em França pelo Lille.