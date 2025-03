O treinador da Juventus, Thiago Motta, confirmou aquilo que já era esperado: a recuperação de Francisco Conceição após uma ligeira lesão que o afastou dos últimos dois jogos da equipa «bianconera».

Em antevisão ao duelo entre Fiorentina e Juventus, a contar para a jornada 29 do campeonato italiano, Thiago Motta confirmou os regressos de Rouhi, Savona e Conceição. Recorde-se que Roberto Martínez convocou o extremo para a Seleção Nacional portuguesa na sexta-feira.

Além disso, Motta abordou a continuidade no comando técnico da equipa. «Sinto uma confiança total por parte do clube e fiquei satisfeito com a proximidade entre os proprietários esta semana. Rumores? O meu futuro não é a prioridade, mas sim o clube, a equipa e o jogo de amanhã. Só pensamos na Fiorentina», garantiu.

«No nosso trabalho, o treinador é sempre questionado e isso é certo. Eu sou o primeiro a questionar-me, faço análises diárias sobre o nosso trabalho. O mais difícil, mas o mais importante, é manter a calma para estar lúcido e fazer uma análise objetiva sobre a nossa situação. Fizemos tantas coisas bem, podemos fazer outras melhor», acrescentou o ítalo-brasileiro.

Thiago Motta cumpre a primeira época enquanto treinador da Juventus após uma temporada em destaque no Bolonha. A equipa de Turim está em quarto lugar na Serie A.