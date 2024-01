Sem pisar um relvado desde março de 2023, Tiago Djaló foi apresentado esta quinta-feira como jogador da Juventus, garantindo que está recuperado da lesão que o afastou dos relvados e que vai dar tudo pelo clube de Turim.

«Estou muito feliz por estar aqui. A equipe é forte, temos um treinador muito bom e acho que posso aprender muito com ele. Darei tudo pela Juventus, este é um grande clube, com uma grande história. Resolvi vir para cá porque acho que é a escolha certa», começou por dizer o defesa português.

Sobre a lesão, admitiu sentir-se «muito bem» e que está a «treinar todos os dias ao máximo», para estar pronto «quando chegar a hora».

O português, que deixou o Lille, comentou também a qualidade do campeonato italiano e falou sobre alguns dos possíveis adversários que irá defrontar: «É um campeonato de muita qualidade. Estamos no topo da tabela, a temporada ainda é longa, mas a nossa equipa é forte».

«Osimhen? Estou pronto para enfrentá-lo, como todos os outros adversários. Rafael Leão? Ele está feliz por eu ter chegado a Itália, conheço-o há muitos anos e obviamente que gostaria de enfrentá-lo», explicou.

Tal como Djaló, também Cristiano Ronaldo vestiu a camisola da vecchia signora (tendo sido o último português a fazê-lo), mas o defesa garantiu que não falou com ele sobre a mudança para Itália.

«Não precisei de falar com ninguém. A Juventus queria contratar-me e isso é suficiente. Não precisava de falar com ninguém. Para mim é muito importante assinar pela Juventus. Só falei com o Tim Weah antes de vir para Turim, mas já tinha feito a minha escolha e estava convencido deste projeto», referiu ainda.