A lua de mel de Paulinho desde que chegou aos mexicanos do Toluca parece não ter fim à vista.

Nesta sexta-feira à noite (madrugada de sábado em Portugal), o avançado ex-Sporting foi decisivo no triunfo fora de portas sobre o Querétaro, em jogo da jornada 12 do Apertura.

Na compensação da primeira parte, Paulinho recebeu a bola na área e fuzilou, de pé direito, as redes contrárias, assinando dessa forma o único golo do jogo: foi o nono ao serviço do Toluca, oitavo no campeonato, onde lidera a lista de goleadores.

A equipa de Renato Paiva, que vinha de um empate caseiro com o Pumas, regressa assim aos triunfos, estando, à condição, no segundo lugar do campeonato com 25 pontos, menos seis do que o líder Cruz Azul.