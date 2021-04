José Mourinho está de saída do comando do Tottenham, de acordo com a imprensa inglesa.

Vários jornais indicam que o técnico português foi chamado para uma conversa nesta segunda-feira de manhã, e que está de saída, a apenas uma semana da final da Taça da Liga.

Depois de duas passagens pelo Chelsea e também uma experiência no Manchester United, Mourinho acrescentou um novo capítulo no futebol inglês ao assinar pelo Tottenham em novembro de 2019, substituindo Mauricio Pochettino.

Na primeira época o técnico português concluiu a Premier League na sexta posição, foi eliminado pelo Leipzig nos oitavos de final da Liga dos Campeões e pelo Norwich na quinta ronda da Taça de Inglaterra.

A confirmar-se agora o despedimento, Mourinho deixa o Tottenham na sétima posição da Premier League 2020/21, prova em que soma três jornadas sem vencer (uma derrota e dois empates, o último dos quais na sexta-feira, no reduto do Everton).

Foi precisamente frente ao emblema de Liverpool que os Spurs disseram adeus à Taça de Inglaterra, novamente na quinta ronda, e foram eliminados nos oitavos de final da Liga Europa, pelo Dinamo Zagreb.

Para domingo está agendada a final da Taça da Liga, frente ao Manchester City, mas ao que tudo indica já sem Mourinho no banco.

artigo atualizado