O Tottenham de José Mourinho esteve a escassos segundos de averbar a segunda vitória seguida na Liga inglesa, mas um penálti a castigar mão na bola do ex-Sporting Eric Dier nos descontos deitou tudo a perder para os londrinos no empate com o Newcastle a um golo.

Lucas Moura inaugurou o marcador aos 25 minutos a passe de Harry Kane, avançado que havia feito quatro assistentes no jogo anterior dos Spurs para a Premier League.

O Tottenham parecia lançado para a vitória, mas já em tempo de compensação o VAR descortinou uma bola no braço de Eric Dier e o árbitro, depois de visionar as imagens, apontou para a marca dos 11 metros.

Lloris ainda adivinhou o lado, mas não conseguiu travar o remate de Callum Wilson, já para lá dos 5 minutos de compensação dados pelo juiz.

Indignado, Mourinho recolheu aos balneários logo após o golo do Newcastle e já não viu os instantes finais da partida.