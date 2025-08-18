Treinador de guarda-redes português leva seis pontos na cabeça após festejo
Rui Barbosa, que trabalha com Nuno Espírito Santo no Nottingham Forest, teve azar
Rui Barbosa, que trabalha com Nuno Espírito Santo no Nottingham Forest, teve azar
Um golo de Chris Wood, do Nottingham Forest, lesionou de forma indireta um treinador de guarda-redes português. No primeiro jogo desta equipa na nova edição da Premier League, os festejos de um golo acabaram por ser dolorosos para Rui Barbosa, um dos integrantes da equipa técnica de Nuno Espírito Santo.
Corriam apenas cinco minutos de jogo, diante do Brentford, no domingo, quando Chris Wood marcou o primeiro tento do encontro. A alegria de Barbosa foi tanta que se levantou repentinamente no banco de suplentes do City Groud e bateu com a cabeça na cobertura.
Barbosa acabou por necessitar de assistência e levou seis pontos na cabeça, de forma a fechar a ferida decorrente do incidente. O treinador principal, Nuno Espírito Santo, revelou isso após o jogo e acrescentou que o colega ficou tonto.
No final, e apesar deste contratempo, o Nottigham Forest celebrou uma vitória por 3-1 na primeira jornada da Premier League. Desde a temporada 1996-97 que isso não acontecia.