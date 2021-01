O treinador do Bayern de Munique desmentiu a notícia, adiantada na véspera pelo canal alemão Sport1, de que o clube já tinha decidido que não ia acionar a opção de compra de Tiago Dantas.

«Não é justo aquilo que tem sido dito. Disseram que eu e o Brazzo (ndr. a alcunha do diretor desportivo, Hasan Salihamidzic) tínhamos ideias diferentes, mas não é verdade. Nós conversamos e decidimos em conjunto», garantiu Hansi Flick na antevisão do jogo com o Kiel, para a Taça da Alemanha.

A propósito dessa questão, o técnico do Bayern saiu em defesa do jovem médio português, emprestado pelo Benfica, e «atirou-se» às críticas recentes.

«O Tiago está a dar o seu melhor. Fico irritado quando há críticas aos jogadores, principalmente aos mais jovens. Existem tentativas para criar uma divisão entre a equipa principal e a formação», referiu Flick, nesta terça-feira.

Tiago Dantas foi emprestado pelo Benfica ao Bayern de Munique, no início da época. O emblema germânico ficou com uma opção de compra de 7,5 milhões de euros, que pode acionar até maio.

Devido a um atraso no processo da transferência, o jovem médio viu-se impossibilitado de jogar pela equipa principal na primeira metade da época, mas no primeiro jogo do ano entrou logo nas opções, embora tenha ficado no banco de suplentes.