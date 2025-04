Questionado várias vezes sobre o seu antecessor no Lille, o treinador português Paulo Fonseca, Bruno Genésio mostrou-se um pouco incomodado. Na antevisão ao duelo entre Lyon e Lille, para a Ligue 1, o atual treinador do Lille fez uma confissão.

«Para falar a verdade, isso irrita-me um pouco», em resposta a uma questão sobre o passado de Paulo Fonseca no clube do norte de França.

«Ele é um grande treinador e digo isso com toda a honestidade. Tenho muito respeito pelo homem e pelo treinador. Mas quando cheguei, o Lille não estava na Liga dos Campeões. Estou um pouco cansado de tudo isto», admitiu.

Sobre o Lyon, Genésio diz que Paulo Fonseca «gosta de jogar com controlo da posse de bola», esperando isso da equipa do sul de França.

«O Lyon tem um grande potencial ofensivo, especialmente em casa, com jogadores talentosos capazes de fazer a diferença individual e coletivamente. Portanto, haverá um equilíbrio de forças. Mas somos fortes defensivamente. Sofremos muito poucos golos fora de casa, exceto em Paris (1-4). Vai depender dos pormenores e dos factos do jogo. É por isso que temos de gerir as nossas emoções, que é um fator muito importante. Porque as duas equipas estão muito próximas uma da outra», acrescentou.

O duelo acontece em Lyon, a casa da equipa de Paulo Fonseca, que está suspenso e vê os jogos da bancada. Terá início pelas 20h05 de sábado, entre o quinto (Lille) e sexto classificados (Lyon).