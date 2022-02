Tiago Tomás teve um início promissor no Estugarda. Depois de ter jogado escassos minutos na derrota diante do Eintracht Frankfurt, o avançado cedido pelo Sporting até 2023 foi titular na visita a casa do Bayer Leverkusen e marcou os dois golos da equipa numa partida que, ainda assim, terminou com novo desaire.

Em declarações citadas pela Kicker, Tiago Tomás comentou a mudança para o futebol alemã. «Não joguei muito nesta época. (...) Nos últimos seis meses joguei principalmente na parte final dos jogos. O jogo de Leverkusen dá-me confiança», notou TT, que esteve presente em 24 jogos em 2021/22 sob o comando de Ruben Amorim, mas foi titular em apenas cinco.

«Quando o Estugarda mostrou interesse, gostei da ideia. É um grande clube alemão que já ganhou muitos títulos, mas que não tem estado no lugar que merece nos últimos anos», acrescentou.

O Estugarda está nesta altura nos lugares de despromoção à II Liga alemã, sendo 17.º classificado com 18 pontos, a quatro da zona de permanência. Apesar do cenário desfavorável, o jovem de 19 anos está confiante. «Temos qualidade suficiente para sair daquele lugar. Não vai ser fácil, mas estou certo que podemos fazê-lo. Não vamos descer», vincou, referindo estar ciente de que trocou a luta por títulos em Portugal por outra bem diferente.