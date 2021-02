Thomas Tuchel, treinador do Chelsea, revelou neste sábado que quando esteve no comando do Paris Saint-Germain tentou contratar Bruno Fernandes, médio português que então representava o Sporting.

Na véspera de defrontar Bruno Fernandes na Premier League, no jogo deste domingo frente ao Manchester United, o alemão revelou como um outro português teve relevância nessa tentativa de contar com o ex-leão.

«O meu primeiro diretor desportivo, Antero Henrique, conhecia o Bruno muito bem e começámos a observá-lo. Lutámos muito para o levar para a equipa, mas infelizmente para nós ele escolheu outro destino», lembrou.

Tuchel deixou muitos elogios ao jogador português, lembrando que já no Sporting mostrava «enorme personalidade e era um grande marcador de golos».

«O impacto que ele teve desde que chegou ao Manchester United é inacreditável, indescritível. Vir de Portugal, de um clube grande, sim, mas dar este passo para um dos maiores clubes da Europa e ter este impacto só me faz ter o maior respeito por este tipo», acrescentou.

Nesse sentido, Tuchel coloca mesmo o camisola 18 do Manchester United entre os melhores jogadores do mundo.

«É um dos melhores médios ofensivos do mundo e tem um enorme impacto. No futebol, para juntares estas características num só jogador, tens de ser um jogador de topo, porque é quase impossível», defende.